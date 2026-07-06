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Dell’Utri “Le energie rinnovabili del sud costruiscono il nostro domani”

PALERMO (ITALPRESS) – “Non c’è dubbio che, con le sue condizioni climatiche, il sud costituisca il momento ideale per uno sviluppo del territorio”. Queste le parole di Massimo Dell’Utri, Sottosegretario di Stato al Ministero degli Affari Esteri con delega Energia, ambiente e mare, intervenuto a margine del convegno ‘Energie e Mezzogiorno – Il Sud che produce e il Nord che consuma’, tenutosi presso l’Hotel Addaura di Palermo. “Dobbiamo considerare la nostra realtà – prosegue – per cui le condizioni climatiche e le energie rinnovabili del sud costituiscono il nostro domani, per cui è giusto e opportuno che si ci occupi anche di questo tema che è di grande prospettiva. Il ruolo del sud? Un ragionamento va fatto – spiega Dell’Utri – , basti solo pensare al piano Mattei sviluppato dall’Italia per quanto riguarda il mondo Africa e le opportunità di collegamento che sono state create di recente, anche nel campo dell’energia, fra la Sicilia e l’Africa e quindi un momento di potenziale sviluppo e di ulteriore potenziale collegamento che la Sicilia può garantire”. xi6/vbo/mca2

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