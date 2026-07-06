Di Paola “Forte impegno di Fise verso Los Angeles 2028”





ROMA (ITALPRESS) – “La Fise di avvicina a Los Angeles 2028 con tre discipline olimpiche. Nelle ultime edizioni il completo e il salto ostacoli individuale ci hanno dato sempre soddisfazioni. L’obiettivo è quello di portare a LA2028 la squadra di salto ostacoli al completo, che manca dalle Olimpiadi di Atene 2004″. Così Marco Di Paola, presidente della Fise, a margine della presentazione del progetto “Road to Los Angeles 2028”. “Si tratta di un impegno importante con un investimento di quasi 300 mila euro per supportare i nostri binomi sportivi ed è un impegno forte e necessario perché i nostri binomi fanno sforzi importanti e la federazione ci deve essere”, aggiunge Di Paola.

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