Ultime News

6 Lug 2026 I “nonni podcaster” festeggiano le nozze di diamante. Sorpresa a Castelverde per Rosalba e Antonio
6 Lug 2026 Aggressione con la roncola, il ferito si vendica: 35enne preso a pugni
6 Lug 2026 Risorse idriche, aggiornata la disciplina delle deroghe al rilascio del deflusso minimo
6 Lug 2026 Rubò in un’abitazione, ma l’imputato è irreperibile: processo sospeso fino al 2040
6 Lug 2026 Norvegia da impazzire ai Mondiali: il racconto di un casalasco nella “viking row”
Video Pillole

Eni, nasce a Brindisi la Gigafactory per la produzione di batterie stazionarie

BRINDISI (ITALPRESS) – Brindisi al centro della produzione di batterie stazionarie: è il progetto di Eni Storage Systems, che ha avviato in un’area dello stabilimento industriale Versalis – un tempo adibita allo stoccaggio dei polimeri e ad altre attività ormai dismesse – il cantiere per la costruzione del nuovo polo italiano ed europeo integrato per la produzione di batterie al litioferro-fosfato, destinate prevalentemente ai sistemi di accumulo che supportano la diffusione delle energie rinnovabili e la stabilità delle reti elettriche. La posa della prima pietra della gigafactory – che entrerà in funzione nel 2029 e che a regime darà lavoro a 1.300 persone – si è svolta alla presenza, tra gli altri del ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, e dei sindacati
per intero

f06/fsc/azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...