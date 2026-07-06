Governo, Calderone domani alle 11 ospite dell’Adnkronos

(Adnkronos) – La ministra del Lavoro Marina Calderone, domani, 7 luglio, sarà al Palazzo dell’Informazione di piazza Mastai a Roma, ospite di ‘Adn Talks’, il nuovo format in diretta sul sito internet e sul canale youtube dell’Adnkronos. Ad intervistarla sarà il direttore Davide Desario. La diretta avrà inizio alle 11.

E’ stato intanto rinviato a data da destinarsi l’incontro con Gianni Alemanno previsto per oggi.