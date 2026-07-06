Il sipario si alza sull’amore: nozze americane sul palcoscenico del Ponchielli

Non la navata di una chiesa, né la sala di un comune, ma il palcoscenico di uno dei luoghi più affascinanti della cultura cittadina: il Teatro Ponchielli sarà scenario di un evento straordinario, il matrimonio di Laura Schweizer e Jeff Ponchillia, lunedì 13 luglio alle ore 14.30.

Laura, giornalista della tv Local On 2 di Nashville (Tennessee) e Jeff, imprenditore e magnate, si uniranno in matrimonio e festeggeranno con 40 ospiti provenienti tutti dagli Stati Uniti.

La loro storia, una vera favola di Nashville, è iniziata con l’incarico di Laura di realizzare una serie di speciali tv dal titolo “Give Back”, per dare visibilità alle organizzazioni non profit locali. Galeotto fu il servizio per la tv e l’incontro con Jeff e la sua organizzazione Change the Stars, un’associazione senza scopo di lucro che si dedica a fornire forniture mediche, borse di studio e sostegno ai bambini di Haiti.

La scelta della location del Teatro Ponchielli per le nozze non è casuale, ma fortemente voluta dagli sposi, per celebrare le origini di Jeff e la sua lontana parentela con il compositore cremonese Amilcare Ponchielli. Il momento del “si” sarà accompagnato dalle musiche del Trio Kanon, con Diego Maccagnola al piano, Lena Yokoyama al violino e Alessandro Copia al violoncello.

La scenografia unica del Teatro Ponchielli e un’atmosfera da “prima” coroneranno così il sogno d’amore di Laura e Jeff.

Non la navata di una chiesa, né la sala di un comune, ma il palcoscenico di uno dei luoghi più affascinanti della cultura cittadina: il Teatro Ponchielli sarà scenario di un evento straordinario, il matrimonio di Laura Schweizer e Jeff Ponchillia, lunedì 13 luglio alle ore 14.30.

Laura, giornalista della tv Local On 2 di Nashville (Tennessee) e Jeff, imprenditore e magnate, si uniranno in matrimonio e festeggeranno con 40 ospiti provenienti tutti dagli Stati Uniti. La loro storia, una vera favola di Nashville, è iniziata con l’incarico di Laura di realizzare una serie di speciali tv dal titolo “Give Back”, per dare visibilità alle organizzazioni non profit locali. Galeotto fu il servizio per la tv e l’incontro con Jeff e la sua organizzazione Change the Stars, un’associazione senza scopo di lucro che si dedica a fornire forniture mediche, borse di studio e sostegno ai bambini di Haiti.

La scelta della location del Teatro Ponchielli per le nozze non è casuale, ma fortemente voluta dagli sposi, per celebrare le origini di Jeff e la sua lontana parentela con il compositore cremonese Amilcare Ponchielli. Il momento del “si” sarà accompagnato dalle musiche del Trio Kanon, con Diego Maccagnola al piano, Lena Yokoyama al violino e Alessandro Copia al violoncello.

La scenografia unica del Teatro Ponchielli e un’atmosfera da “prima” coroneranno così il sogno d’amore di Laura e Jeff.

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