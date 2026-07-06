Cremonese: forte interesse per Fellipe Jack, ma la concorrenza è folta

Fellipe Jack è molto più di una semplice ipotesi per la Cremonese. I grigiorossi stanno cercando, dopo l’affare Tommaso Berti, di portare alla corte di mister Giampaolo un altro giovane talento.

Si tratta di un difensore centrale mancino, che sarebbe l’ideale come alternativa a Sebastiano Luperto.

Nato in Brasile, Fellipe Jack è un classe 2006, quindi è considerato un Under in Serie B. Il suo cartellino è di proprietà del Como, che lo ha prelevato dal Palmeiras nel 2023 facendolo esordire in Serie A nel 2024.

Nella scorsa stagione, il ragazzo ha maturato esperienza in Serie B, prima allo Spezia e poi al Catanzaro, con tanto di gol contro il Monza nella finale di ritorno dei playoff.

Come per Tommaso Berti, si tratta di un altro giovane talento che vanta richieste anche in Serie A, Serie B e all’estero. Per lui stanno già sondando il terreno Sion, Servette, Bruges, Catanzaro, Cesena e Verona.

Con un lavoro silenzioso ma concreto, però, la dirigenza grigiorossa sta cercando di battere la folta concorrenza per Fellipe Jack, che tra l’altro fa parte della Nazionale italiana Under 20.

In uscita, nelle prossime ore Lapo Nava verrà girato all’Alcione, Giulio Patrignani al Savoia, mentre Michele Paganotti e Federico Ragnoli Galli sono destinati all’Ospitaletto.

© Riproduzione riservata