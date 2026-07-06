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Impegno sociale al “Premio Margutta”, tributo alla Fondazione Terzo Pilastro

ROMA (ITALPRESS) – Il Premio Margutta 2026, uno dei più prestigiosi appuntamenti culturali della città di Roma, intitolato per la 25ma edizione al mecenate Prof. Emmanuele Emanuele recentemente scomparso, ha dedicato un focus particolare all’introduzione della sezione “Solidarietà” fra le categorie destinatarie del riconoscimento. Il premio per l’inedita sezione focalizzata sull’aiuto ai meno fortunati è andato alla Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale, guidata da Alessandra Taccone. L’ente è stato insignito del Premio per «aver saputo tradurre la filantropia in un concreto modello di “welfare comunitario” capace di generare un impatto duraturo sul territorio».
(fonte video: Fondazione Terzo Pilastro)
mgg/gtr

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