Milano-Cortina, Fontana “La Fiera Ice Arena sarà una delle legacy più durature”

MILANO (ITALPRESS) – Con la posa del primo pilastro, prendono ufficialmente il via i lavori per la realizzazione della Fiera Ice Arena, la nuova struttura dedicata agli sport del ghiaccio che sorgerà nel quartiere espositivo di Fieramilano Rho grazie a un investimento di 7 milioni di euro interamente sostenuti da Fondazione Fiera Milano. L’impianto sarà operativo dal prossimo ottobre. “E’ una legacy” delle Olimpiadi invernali 2026 “che inizialmente non era neanche prevista, perché nessuno immaginava che si arrivasse a realizzare un palazzetto dello sport dedicato al ghiaccio”, ha sottolineato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. “Invece l’entusiasmo dimostrato durante le Olimpiadi e, soprattutto, la voglia di così tante persone di partecipare a questo tipo di attività sportiva ci ha indotto a provare a realizzare un nuovo impianto. Sono assolutamente convinto che sarà qualcosa che rimarrà, sarà una delle legacy più durature delle Olimpiadi”. (ITALPRESS).

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