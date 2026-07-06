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Mini Takes Care, geotessili bio e riciclo per salvare la neve in alta quota

MILANO (ITALPRESS) – “Per Mini l’innovazione ha valore quando genera un impatto concreto e responsabile. Con Mini Takes Care vogliamo contribuire in modo tangibile alla tutela degli ecosistemi alpini, sperimentando soluzioni capaci di unire performance tecnica, riduzione dell’impatto ambientale e circolarità. È un progetto che interpreta pienamente il nostro approccio: collaborare con partner competenti per trasformare la ricerca in azioni misurabili, a beneficio del territorio e delle comunità che lo vivono”. Lo ha detto Federica Manzoni, Head of Mini Italia in occasione della presentazione del Progetto Mini Takes Care a Milano.(ITALPRESS)

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