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Omicidi di mafia nel Foggiano, 9 misure cautelari

FOGGIA (ITALPRESS) – Nove persone sono state raggiunte da misure cautelari nell’ambito di un’operazione condotta dai Carabinieri del Ros in provincia di Foggia. Gli indagati sono accusati di avere partecipato, con ruoli e compiti differenti, alla commissione, ovvero alle fasi precedenti o successive, di tre distinti omicidi verificatisi rispettivamente a Manfredonia e Mattinata tra il 2011 ed il 2016. Il provvedimento coercitivo è incentrato sull’inquadramento dei fatti di sangue alla storica faida tra l’associazione mafiosa denominata “Romito-Lombardi-Ricucci” e quella dei “li Bergolis”, che negli anni si è contraddistinta dal susseguirsi di molteplici omicidi e tentati omicidi. vbo/mca3 (fonte video: ufficio stampa Carabinieri)

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