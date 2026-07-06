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Retail Summit, Nigri (LPP) “Per i negozi cruciale l’omnicanalità dell’offerta”

BAVENO (ITALPRESS) – “Se un tempo era semplice aprire un negozio in una zona in cui c’era già del traffico o in una strada ben conosciuta, ora questo non basta, bisogna capire il valore della location per il cliente. E’ importante capire come si intrecciano le attese del cliente, le domande del mercato, rispetto alla nostra offerta”. Lo ha detto Gaetano Nigri, country manager LPP, a Baveno in occasione dell’annuale Retail Summit, evento di Confimprese, Jakala e Tig – The Innovation Group sul futuro del retail.
f28/fsc/gtr

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