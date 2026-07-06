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Retail Summit, Piscopo (The Jackal) “Confronto e contenuti di grande valore”

BAVENO (ITALPRESS) – “Tutti i panel sono stati estremamente interessanti. Anche se non rientrano strettamente nel nostro settore — dato che ci occupiamo di comunicazione — il confronto e i contenuti emersi sono stati davvero ispirazionali”. Lo ha detto Vincenzo Piscopo, Ceo di The Jackal, a Baveno in occasione dell’annuale Retail Summit, evento di Confimprese, Jakala e Tig – The Innovation Group sul futuro del retail.
f28/mgg/gtr

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