Retail Summit, Zoli “Niguarda accreditato per elevata qualità e sicurezza”





BAVENO (ITALPRESS) – “Il nostro è un ospedale pubblico che riesce a essere tra i primi al mondo a livelli di performance di qualità e sicurezza per i nostri pazienti”. Lo ha detto Alberto Zoli, Direttore generale dell’Azienda Sociosanitaria Niguarda di Milano, a Baveno in occasione dell’annuale Retail Summit, evento di Confimprese, Jakala e Tig – The Innovation Group sul futuro del retail.

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