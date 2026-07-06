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Sala “Da Vannacci un passato difficile da riproporre”

MILANO (ITALPRESS) – “La proposta di Vannacci va un po’ al di là del tema sicurezza. È una proposta di una visione di società che è un ritorno al passato, ma che è un passato difficile da riproporre”. Lo ha dichiarato il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine della presentazione dell’evento del “Gran Premio d’Italia F1 e iniziative culturali collegate all’evento”, al Teatro La Scala di Milano. “Detto ciò è chiaro che lui attinge al non voto, ma certamente ha messo in difficoltà la Lega che aveva perso l’identità”, ha concluso. pia/vbo/gtr

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