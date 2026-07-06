Spaccio di cocaina, arrestato un 71enne: era ricercato per scontare un anno di carcere

I Carabinieri della Stazione di Cremona hanno arrestato un uomo di 71 anni, senza fissa dimora e con precedenti penali, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona. L’intervento è avvenuto intorno alle 11.30 all’interno della mensa della Caritas, in via Brescia, dove i militari hanno rintracciato l’uomo e dato esecuzione al provvedimento restrittivo emesso il 2 luglio 2026 dall’Ufficio Esecuzioni Penali.

L’ordine di carcerazione riguarda una condanna definitiva per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I fatti risalgono al febbraio 2018, quando il 71enne era stato controllato dai Carabinieri all’interno di un locale pubblico del quartiere Villetta. Nel corso della perquisizione era stato trovato in possesso di alcuni grammi di cocaina e di sostanza da taglio, circostanza che aveva portato al suo arresto. Al termine del procedimento giudiziario, l’uomo era stato condannato a un anno di reclusione. Con l’emissione dell’ordine di esecuzione della pena, i Carabinieri hanno quindi avviato le ricerche, individuandolo presso la mensa della Caritas.

Una volta completate le formalità di rito, il 71enne è stato accompagnato alla Casa Circondariale di Cremona, dove sconterà la pena prevista dalla sentenza definitiva.

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