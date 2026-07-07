Poste, dal 9 luglio interventi di ammodernamento per l’ufficio di Castelverde

L’ufficio postale di Castelverde, dal prossimo 9 luglio, sarà interessato da interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza. A comunicarlo è l’azienda stessa, Poste Italiane, che sta portanto avanti il progetto denominato Polis, che ha lo scopo di rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti.

Obiettivo è quello di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.

I lavori presso l’ufficio postale comprendono la riorganizzazione degli spazi, l’installazione di nuovi arredi nella sala al pubblico, progettati per facilitare l’accesso ai servizi e le operazioni. Altri importanti miglioramenti riguarderanno gli impianti di condizionamento, di illuminazione e la pavimentazione, in ottica di ottimizzazione del comfort ambientale.

Alla riapertura, previste salvo ulteriori comunicazioni, entro la fine del mese di agosto, sarà inoltre possibile richiedere oltre ai servizi postali, finanziari, di assicurazione ed energia, anche i servizi Inps, i servizi anagrafici con quindici certificati anagrafici e di stato civile disponibili e la richiesta di avvio pratiche passaporto.

Durante il periodo dei lavori Poste Italiane garantirà ai cittadini la continuità di tutti i servizi presso l’ufficio postale di Cremona 2 – via Boschetto, aperto da lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e sabato dalle 8.20 alle 12.45.

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