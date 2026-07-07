Troppi costi e pochi utenti: la piscina di Casalbuttano resterà chiusa

Una doccia fredda per l’estate di Casalbuttano. La piscina comunale resterà chiusa per tutta la stagione estiva. Una scelta che arriva a un solo anno dalla riapertura dell’impianto e che l’amministrazione motiva con ragioni strettamente economiche: il numero degli ingressi registrato nel 2025 non è stato sufficiente a sostenere gli elevati costi di gestione della struttura.

La riapertura era stata uno dei risultati più significativi della nuova amministrazione, guidata dal sindaco Paolo Bandera. Dopo un 2024 segnato dalla chiusura e dall’assenza di un gestore, il Comune aveva investito in un importante programma di ripristino: manutenzione straordinaria degli impianti, sistemazione di servizi igienici e spogliatoi, riqualificazione del bar e cura delle aree verdi, oltre all’individuazione di un gestore per la stagione estiva.

L’obiettivo era quello di restituire alla cittadinanza un bene pubblico dal forte valore sociale. Nonostante gli sforzi organizzativi ed economici e una gestione giudicata positiva sotto il profilo della qualità del servizio, i numeri non hanno premiato l’iniziativa.

La chiusura, però, non rappresenta un addio definitivo. L’amministrazione guarda già al futuro e punta a ripensare il modello di gestione dell’intero centro sportivo.

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