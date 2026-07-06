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Tg Economia – 6/7/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– A maggio accelerano le vendite al dettaglio
– Turismo in crescita nel primo semestre in Italia
– Welfare aziendale, pmi campane si distinguono per crescita e impatto
– Controlli fiscali nei ristoranti, arriva il bottigliometro
abr/gtr

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