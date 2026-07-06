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Tg News – 6/7/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Caso Balogun, bufera politica su Trump-Infantino
– Missili russi su Kiev, almeno 20 morti
– Nuovo attacco di Trump alla premier Meloni
– Treni, stop a Firenze per i lavori, giornata di caos
– L’ex bronzo olimpico Pizzolato condannato per stupro
– Wimbledon, Cobolli spazza via De Minaur, bene Paolini
– Impegno sociale al “Premio Margutta”, tributo alla Fondazione Terzo Pilastro
– Previsioni 3B Meteo 7 Luglio
azn
– Caso Balogun, bufera politica su Trump-Infantino
– Missili russi su Kiev, almeno 20 morti
– Nuovo attacco di Trump alla premier Meloni
– Treni, stop a Firenze per i lavori, giornata di caos
– L’ex bronzo olimpico Pizzolato condannato per stupro
– Wimbledon, Cobolli spazza via De Minaur, bene Paolini
– Impegno sociale al “Premio Margutta”, tributo alla Fondazione Terzo Pilastro
– Previsioni 3B Meteo 7 Luglio
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