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Tg News – 6/7/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Caso Balogun, bufera politica su Trump-Infantino
– Missili russi su Kiev, almeno 20 morti
– Nuovo attacco di Trump alla premier Meloni
– Treni, stop a Firenze per i lavori, giornata di caos
– L’ex bronzo olimpico Pizzolato condannato per stupro
– Wimbledon, Cobolli spazza via De Minaur, bene Paolini
– Impegno sociale al “Premio Margutta”, tributo alla Fondazione Terzo Pilastro
– Previsioni 3B Meteo 7 Luglio
azn

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