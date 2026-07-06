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Tg Sport – 6/7/2026
ROMA (ITALPRESS)
– Wimbledon: Cobolli e Paolini ai quarti, cresce l’attesa per Sinner
– Mondiali: scontro Uefa-Fifa su Balogun
– Mondiali: Haaland superstar, la Norvegia elimina il Brasile
– F1: trionfo Ferrari a Silverstone, Leclerc fa 250
– Milan: Amorim a Linate, Tonali vola da De Zerbi
– La Barba al Palo – Haaland, il bambino del gol
azn
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