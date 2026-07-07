E’ online il nuovo sito internet della Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia

Sono ufficialmente online il nuovo sito internet istituzionale della Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia e il portale dei servizi on line unificati: due strumenti orientati a offrire a imprese e professionisti dei tre territori un punto di accesso unico, moderno e semplificato a tutti i servizi camerali.

Il nuovo sito è stato progettato mettendo al centro l’esperienza dell’utente (User Experience). Grazie a un’interfaccia grafica rinnovata, pulita e pienamente responsive (ottimizzata per la navigazione da smartphone e tablet), la ricerca di informazioni, bandi, contributi e adempimenti amministrativi diventa più rapida ed efficace.

“Questo nuovo sito non è semplicemente una vetrina, ma un vero e proprio strumento di lavoro per il nostro territorio” ha dichiarato Gian Domenico Auricchio, presidente della Camera di Commercio. “L’unificazione digitale delle realtà di Cremona, Mantova e Pavia ci permette di fare sistema in modo ancora più efficiente, abbattendo le distanze fisiche e burocratiche. Vogliamo essere partner quotidiani delle nostre imprese, offrendo loro risposte certe e servizi rapidi in un mercato sempre più dinamico”.

Il portale continuerà a evolversi nei prossimi mesi, integrando progressivamente nuove funzionalità interattive e canali di ascolto diretto per accogliere i feedback degli utenti e migliorare costantemente il servizio offerto.

LE PRINCIPALI NOVITA’

Navigazione semplificata – Un’architettura dei contenuti riorganizzata sui contenuti più richiesti dagli utenti che permette di raggiungere il servizio desiderato con un click direttamente dalla home. E per approfondire, il menu a scomparsa, suddiviso per aree tematiche, esplora tutte le attività e i servizi della Camera.

Focus su Bandi e Finanziamenti – Una sezione in home dedicata e costantemente aggiornata per permettere alle imprese di cogliere tempestivamente le opportunità di finanziamento e i contributi attivi sul territorio.

Focus su Registro Imprese – le comunicazioni del registro imprese in una sezione distinta dalle comunicazioni istituzionali per non perdere di vista gli adempimenti più importanti e le novità normative.

Servizi online in primo piano – Accesso diretto alla piattaforma dei servizi on line

Trasparenza e Standard AgID – Il sito è stato sviluppato seguendo le più recenti linee guida dell’AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) in materia di accessibilità, sicurezza e trasparenza della Pubblica Amministrazione.

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