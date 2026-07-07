Rsa Castelverde, Lions Casalbuttano dona dispositivi medici ortopedici alla struttura

Nuovo importante service del Lions Club di Casalbuttano a favore della Fondazione Redentore di Castelverde. Il sodalizio che da oltre 20 anni si impegna concretamente a favore del territorio ha donato una ventina di importanti dispositivi a favore di persone con disabilità e di anziani con problemi di postura per un valore di 1.500 euro.

La cerimonia di consegna è avvenuta nel tardo pomeriggio di lunedì 6 luglio presso Casa San Giuseppe, la residenza per persone con disabilità, alla presenza del presidente della struttura don Claudio Rasoli, della presidente uscente del sodalizio Jessica Tamagni e della nuova presidente Manoela Melegari.

Presente nella doppia veste di vicepresidente della Fondazione e di membro del Lions il cav. Palmiro Fanti insieme ai soci Anna Pilla, Giuseppe Bertoli e Fabio Boldori. A fare gli onori di casa oltre a don Rasoli anche il direttore generale, dottor Fabio Bertusi, il direttore sanitario dottor Andrea Visigalli e la coordinatrice Rsd Alice Mattarozzi.

“Siamo particolarmente grati al Lions di Casalbuttano per questo ulteriore segno di generosità” commenta il presidente don Rasoli. “Questo club, così attento al territorio, non è nuovo a donazione verso la nostra struttura. Già l’anno scorso ci ha offerto dei dispositivi per facilitare la comunicazione ai nostri ospiti autistici, questa volta ci ha donato degli indispensabili cuscini posizionatori posturali. Si tratta di dispositivi medici ortopedici fondamentali per migliorare l’allineamento del corpo, prevenire le piaghe da decubito, ridurre i dolori muscolo-scheletrici e facilitare la gestione dei pazienti allettati o con mobilità ridotta”.

“Gli amici del Lions sono da sempre attenti alle necessità della Fondazione e partecipano sempre con gioia alle nostre iniziative” continua il presidente. “Già da diversi anni, per esempio, sono presenti con il loro stand alla Festa del Volontariato che si tiene all’inizio di giugno e che, anno dopo anno, coinvolge centinaia di persone. A Jessica Tamagni infaticabile presidente uscente, alla nuova presidente Manoela Melegari, al carissimo amico Palmiro Fanti e a tutti i soci del sodalizio va il mio personale ringraziamento e quello dell’intera struttura che, come ricordo sempre, è nata dalla carità di uomini liberi e forti e continua a vivere di carità”.

“Per il Lions Club di Casalbuttano questo service rappresenta molto più di una semplice donazione” sottolinea la presidente uscente Tamagni. “La nostra missione è essere vicini ai bisogni concreti del territorio e sostenere le realtà che ogni giorno si prendono cura delle persone più fragili. Abbiamo scelto di contribuire all’acquisto di questi dispositivi perché sappiamo quanto possano incidere sulla qualità della vita degli ospiti e sul lavoro degli operatori che li assistono con professionalità e dedizione”.

E così conclude Tamagni, “ringrazio tutti i soci del Club che, con il loro impegno e la loro generosità, rendono possibili iniziative come questa. La collaborazione con la Fondazione Redentore è per noi motivo di orgoglio e testimonia come, lavorando insieme, sia possibile trasformare la solidarietà in un aiuto concreto e duraturo per la nostra comunità.”

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