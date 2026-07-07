Giovedì d’Estate: il 9 luglio nuovo appuntamento dedicato al mondo del gioco

Dopo il successo della serata inaugurale, il 9 luglio torna l’appuntamento con Giovedì d’Estate, la rassegna promossa da Le Botteghe del Centro di Cremona e Confcommercio Provincia di Cremona, che animerà il centro storico con un ricco programma di eventi, spettacoli, attività per tutte le età e l’apertura straordinaria dei negozi fino alle 23.30.

Il filo conduttore della seconda serata sarà il gioco, interpretato nelle sue forme più diverse: dallo sport ai giochi da tavolo, passando per il fumetto, la creatività, la musica e l’intrattenimento per famiglie.

Il cuore sportivo della serata sarà Piazza del Comune, dove si disputerà la finale della Basket 3XCRE Gold League, che vedrà affrontarsi le migliori squadre di street basket protagoniste dei tornei Memorial Miky Barcella e Memorial Robi Telli.

In via Palestro e Piazzale Coppetti, la Via del Fumetto e dei Giochi proporrà tavoli di gioco aperti, giochi in legno, giochi da tavolo per grandi e piccoli, sessioni di gioco di ruolo al buio e tante novità curate da La Fumetteria, La Buca del Coboldo e Centro Fumetto Andrea Pazienza.

Anche Piazza Roma sarà dedicata al divertimento con le scacchiere dell’Accademia Scacchistica Cremonese, le costruzioni di Cremona Bricks e le prove gratuite sui pattini organizzate da Red Black Roller, con pattini e caschi messi a disposizione dei più piccoli.

In Piazza Stradivari spazio allo sport e alle arti marziali con gli incontri e le esibizioni di kickboxing del Dynamite Team, coordinati dal maestro Giuseppe Del Gaudio, affiancati dagli spettacoli di Zumba guidati da Annalisa Gagliardi e di FitBoxe con Elisa Morini. Sarà inoltre protagonista il Kokusan Ryu Karate Do Asd, che proporrà dimostrazioni tecniche, percorsi dedicati ai bambini, prove pratiche e momenti di difesa personale. Nell’area saranno presenti anche Cremona Sub, Atletica Arvedi, Marini Calcio, Run To Me, Scherma Storica e la Federazione Bridge, che inviterà il pubblico a conoscere il gioco.

Tra le iniziative solidali e promozionali torneranno il Rotary Club Soresina con Operazione Musical, Cremona Circuit, che presenterà il WorldSBK Italian Round di settembre, e lo Stradivari Triathlon Team, che raccoglierà le iscrizioni alla LMC – La Mezza Maratona di Cremona.

La serata offrirà anche numerose opportunità culturali: sarà possibile visitare il Museo Verticale del Torrazzo in apertura serale, assistere agli spettacoli della rassegna Il Filo d’Estate al Teatro Filo e partecipare alla tradizionale milonga di tango in via Solferino con la Compagnia del Tango. Sotto la Loggia dei Militi, il Collettivo 50 mm coinvolgerà il pubblico con la performance artistica Bella Faccia – Schizzi e Photobooth in tempo reale, mentre nel Cortile Federico II i più piccoli potranno assistere allo spettacolo di burattini “Fagiolino astrologo” di Mattia Zecchi.

Importanti novità anche nell’area food di Largo Bocconcino, dove debutta la Melunera, iniziativa curata dagli studenti dello IAL che celebra una delle tradizioni estive cremonesi con meloni e angurie. Accanto a loro saranno presenti gli operatori dello street food Fabbrica di Pedavena – Mexicali, Pescheria Duomo, Trattoria El Sorbir, Marzapano Food Lab, L’Oste Osteria Contemporanea e Bistrot Tramezzo 1925, insieme al gazebo del progetto Pasto Sospeso.

L’area del volontariato, in Corso Campi lato Galleria XXV Aprile, ospiterà Ambulanza Veterinaria, Bigenitori, Lions Club Torrazzo, AISM, Accendi il Buio, Croce Verde e AMO, mentre nello spazio Campi-Guarneri del Gesù si esibirà la scuola di danza di Silvia Villani, in collegamento con il tradizionale Raduno delle Vespe, che porterà nel centro storico oltre quaranta veicoli storici del Vespa Club Cremona, accompagnando il pubblico fino al Mercato di Corso Garibaldi.

Non mancheranno gli appuntamenti ormai tradizionali dei Giovedì d’Estate: nell’area dei Negozi di Quartiere di Corso Cavour saranno presenti Anytime Fitness, Boutique della Salute, Sport Wellness e il punto di distribuzione gratuita dell’acqua di Padania Acque, mentre in tutto il centro storico le attività commerciali resteranno aperte fino alle 23.30, offrendo l’occasione di vivere una serata di shopping tra le vetrine del centro.

A completare il programma sarà la musica dal vivo e i DJ set diffusi tra Piazza Pace e numerosi locali del centro, tra cui Caffè del Corso, Enoteca Cremona, Bar Cittanova, La Ciocco e 25MQ, che contribuiranno a creare l’atmosfera della seconda serata estiva.

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