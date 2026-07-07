L’Italia torna a scaldarsi, oggi 12 bollini gialli. Domani 9 città in allerta arancione

(Adnkronos) –

L’Italia torna a scaldarsi a metà settimana. Dopo un weekend libero da allerte e un inizio settimana stabile, il nuovo bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute segnala un innalzamento delle temperature e, quindi, dei livelli di rischio. Se già oggi, martedì 7 luglio, i bollini verdi scenderanno a 14 – con altri 12 in giallo e un bollino arancione -, sarà però la giornata di domani a segnare il primo momento critico della prima metà di settimana, con ben 9 capoluoghi in arancione e altrettanti in giallo.

Nelle 27 città monitorate, oggi solo Firenze è contrassegnata dal bollino arancione, l’allerta di livello 2 che indica condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili, In allerta gialla, quindi, 12 città: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Roma, Torino, Venezia e Verona. In verde Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Frosinone, Genova, Messina, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Rieti, Trieste e Viterbo.

Domani, mercoledì 8 luglio, ecco che arriverà un nuovo innalzamento delle temperature. In allerta arancione saranno ben 9 capoluoghi, si tratta di Bologna, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Pescara, Torino, Venezia e Verona. Altrettanti i capoluoghi in giallo (Ancona, Bari, Bolzano, Campobasso, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Roma, Trieste) e le altre 9 città in verde (Cagliari, Catania, Genova, Messina, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Rieti e Viterbo).