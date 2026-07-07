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Nazionali

Mondiali, oggi Stati Uniti-Belgio – Diretta

(Adnkronos) – I padroni di casa degli Stati Uniti affrontano il Belgio ai Mondiali 2026. Oggi la Nazionale americana affronterà i ‘Diavoli Rossi’ – in diretta tv e streaming – negli ottavi di finale della rassegna iridata. L’attesa sfida, caratterizzata dal caso Balogun scoppiato nei giorni precedenti al match, si disputerà allo stadio di Seattle. 

 

La vincente della sfida troverà la Spagna, che ha eliminato il Portogallo di Cristiano Ronaldo. 

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