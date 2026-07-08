Controlli straordinari della Polizia: 72 persone identificate e un allontanamento dalla zona della stazione

Proseguono i controlli della Polizia di Stato di Cremona nell’ambito dell’ordinaria attività di prevenzione e monitoraggio del territorio. Nella giornata di ieri le Volanti della Questura hanno concentrato particolare attenzione anche sulle cosiddette “aree soggette a particolare tutela”, con servizi mirati a prevenire e contrastare episodi illeciti e reati, in particolare quelli di natura predatoria.

Nel corso dell’attività sono state complessivamente identificate 72 persone, di cui 24 cittadini stranieri. Tra i soggetti controllati, 10 risultavano avere precedenti per reati contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione, in materia di immigrazione e stupefacenti.

Durante il turno mattutino, gli agenti delle Volanti hanno effettuato un pattugliamento nelle aree adiacenti alla stazione ferroviaria di Cremona. Presso la fermata degli autobus è stato controllato un uomo di 34 anni, cittadino marocchino, risultato gravato da numerosi precedenti in materia di immigrazione e stupefacenti. Nel corso del controllo, l’uomo è stato trovato in possesso di una moderata quantità di hashish. Per tale motivo è stato sanzionato per la detenzione di sostanza stupefacente per uso personale. Nei suoi confronti è stato inoltre emesso un provvedimento di “allontanamento” dall’area cittadina interessata: in caso di violazione del provvedimento, potrà essere applicato il “Daspo” del Questore.

Sono in corso ulteriori accertamenti da parte dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Cremona per verificare la posizione del cittadino straniero sul territorio nazionale.

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