Giovanni Sgroi condannato a 3 anni e 3 mesi di reclusione per abusi sessuali

Il gup di Milano Tommaso Perna ha condannato a 3 anni e 3 mesi di reclusione, con rito abbreviato, Giovanni Sgroi, medico gastroenterologo in pensione ed ex sindaco di Rivolta d’Adda. Il 71enne era stato arrestato nel maggio 2025 con l’accusa di aver compiuto abusi sessuali ai danni di quattro pazienti durante alcune visite mediche.

Il giudice ha riconosciuto tutte le contestazioni formulate dalla Procura di Milano, nell’ambito dell’inchiesta coordinata dalla pm Alessia Menegazzo del pool guidato da Letizia Mannella e condotta dai carabinieri.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gli episodi si sarebbero verificati all’interno di una clinica dell’hinterland milanese, dove il medico esercitava la professione. L’indagine era partita dalla denuncia presentata nel maggio 2024 da una giovane di 24 anni; gli approfondimenti investigativi avevano poi consentito di individuare altre tre presunte vittime.

Dopo l’arresto, disposto agli arresti domiciliari dalla gip Sara Cipolla, Sgroi aveva inizialmente scelto di non rispondere durante l’interrogatorio di garanzia. Successivamente ha aderito a un percorso di giustizia riparativa e ha risarcito le quattro donne costituite parti offese nel procedimento. Con la sentenza pronunciata oggi si è concluso il processo celebrato con rito abbreviato.

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