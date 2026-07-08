Martignana di Po, ai domiciliari la 25enne accusata dell’accoltellamento

Non è in pericolo di vita l’uomo ferito con una coltellata al costato durante una lite familiare avvenuta nella serata di martedì 7 luglio a Martignana di Po. La donna è stata arrestata dai Carabinieri con l’accusa di lesioni personali aggravate e, al termine delle formalità di rito, è stata posta agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

L’intervento è stato effettuato dai militari della Stazione di Gussola e dell’Aliquota Radiomobile di Casalmaggiore, inviati in una via del centro abitato dopo la segnalazione di un violento litigio tra una coppia culminato in un accoltellamento.

All’arrivo dei Carabinieri, ad aprire la porta dell’appartamento è stato l’uomo, che stava tentando di arrestare la perdita di sangue provocata da una ferita al costato tamponandola con una maglietta. Ai militari ha riferito di essere stato colpito dalla donna. Nell’abitazione è stato inoltre recuperato un coltello da cucina di grosse dimensioni, successivamente sequestrato.

Il 40enne è stato affidato ai sanitari del 118 e trasportato in elicottero, in codice rosso, all’ospedale di Brescia. La donna, che presentava alcuni segni riconducibili alla colluttazione, è stata invece accompagnata in codice giallo all’ospedale di Casalmaggiore e successivamente condotta nella caserma di Gussola.

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