Martignana di Po, accoltella il marito dopo una lite: grave un 40enne

Una lite in famiglia è degenerata e sfociata nel sangue a Martignana di Po. Il fatto è avvenuto martedì sera attorno alle ore 21. Protagonista una famiglia nigeriana, con la moglie, di 25 anni, che al culmine di una lite furibonda, avrebbe preso un coltello da cucina colpendo il marito, di 40 anni.

L’intervento dei sanitari si è reso necessario per trasportare l’uomo, con l’elisoccorso finto da Brescia, a Parma all’ospedale Maggiore in codice rosso. Per la donna invece ricovero all’ospedale Oglio Po in codice giallo.

La chiamata al 118 è partita da via Caravaggio e ha destato parecchia curiosità e preoccupazione tra i vicini di casa con la voce che in poco tempo si è sparsa in tutto il paese casalasco.

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