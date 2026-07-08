Maxi incidente sul ponte tra Cremona e Castelvetro Piacentino: traffico in tilt

Momenti di forte criticità nel pomeriggio lungo la strada Padana Inferiore, dove poco dopo le 16 la circolazione è stata interrotta a causa di un maxi incidente avvenuto all’imbocco del ponte di Po che collega Cremona a Castelvetro Piacentino.

Nello schianto è rimasto coinvolto un mezzo pesante e una moto. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine con la Questura di Cremona e il supporto dei Carabinieri di Fiorenzuola d’Arda e i soccorritori per prestare assistenza, effettuare i rilievi e mettere in sicurezza l’area.

Per consentire le operazioni sul luogo dell’incidente, gestire il traffico in un orario prossimo al momento di punta e per permettere la rimozione dei veicoli coinvolti, il tratto è stato temporaneamente chiuso al traffico. A Cremona la viabilità è stata deviata all’altezza di Largo Moreni, impedendo l’accesso al ponte e causando inevitabili rallentamenti e disagi alla circolazione.

Nel corso del pomeriggio la situazione è gradualmente migliorata. Terminati gli interventi più urgenti, il ponte è stato riaperto con circolazione a senso unico alternato, permettendo una ripresa, seppur parziale, della viabilità in attesa del completo ripristino delle normali condizioni di traffico.

Solo a interventi completati e dopo l’orario di punta del tardo pomeriggio, sono state smaltite le lunghe code.

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