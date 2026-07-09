Tansizione digitale e continuità dei servizi: sottoscritto accordo tra Prefettura e Procura

Il Prefetto Antonio Giannelli e il Procuratore della Repubblica di Cremona, Silvio Bonfigli, hanno firmato un accordo che consentirà agli uffici della Prefettura di richiedere direttamente i certificati del casellario giudiziale e dell’anagrafe delle sanzioni amministrative derivanti da reato. Il servizio resterà attivo fino al completamento dell’integrazione con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (Pdnd), prevista dalla normativa vigente.

Ciò garantirà la continuità del servizio di acquisizione dei certificati del casellario giudiziale dopo la dismissione, a partire dal 6 agosto prossimo, del sistema Cer.PA, fino all’attivazione dei servizi di certificazione tramite la Pndn da parte del Ministero della Giustizia.

Tale acquisizione è un adempimento ricorrente per numerosissimi procedimenti amministrativi in capo alla Prefettura, in relazione a diverse finalità istituzionali, come i controlli antimafia, il lavoro della polizia amministrativa, la depenalizzazione, le violazioni del codice della strada, i procedimenti in materia elettorale, di cittadinanza, il cambio di nome e cognome, di concessione delle onorificenze e di scioglimento delle amministrazioni locali.

“La sottoscrizione di questo protocollo costituisce un significativo esempio di collaborazione tra istituzioni, al servizio dell’efficienza amministrativa e della continuità dell’azione pubblica” dichiara il Procuratore della Repubblica Bonfigli. “L’accordo consentirà di garantire, anche nella fase di transizione verso i nuovi strumenti digitali nazionali, la piena operatività delle procedure di acquisizione dei certificati del casellario giudiziale e dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, indispensabili per lo svolgimento di numerose attività istituzionali della Prefettura”.

“La sottoscrizione di questo protocollo rappresenta un risultato di particolare rilievo, poiché consente di assicurare la continuità di un servizio essenziale per l’esercizio delle funzioni istituzionali della Prefettura, in una fase di transizione verso i nuovi strumenti digitali previsti dall’ordinamento nazionale” dichiara il Prefetto Antonio Giannelli. “Con l’occasione, desidero davvero esprimere un sentito ringraziamento al Procuratore della Repubblica Bonfigli per la consueta disponibilità, la sensibilità istituzionale e lo spirito di collaborazione, che connotano i rapporti tra Prefettura e Procura e che, anche in questa occasione, hanno consentito di definire rapidamente tale accordo.

La collaborazione e il dialogo tra Prefettura e Autorità Giudiziaria riveste un’importanza fondamentale nel sistema delle Istituzioni dello Stato: la costante sinergia tra gli organismi che operano rispettivamente sul versante della prevenzione e su quello della repressione costituisce un presidio essenziale per la tutela della legalità e per l’efficace risposta alle esigenze del territorio. È proprio questo il metodo di lavoro che caratterizza i rapporti tra la Prefettura e la Procura della Repubblica di Cremona: una collaborazione costante, fondata sulla condivisione degli obiettivi, nel pieno rispetto delle reciproche competenze e prerogative” conclude Giannelli.

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