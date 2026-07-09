“La Notturna di Cremona”, alla Bissolati si sfidano le migliori 104 coppie d’Italia

Uno degli appuntamenti sportivi più importanti del nostro territorio. E’ stata presentata la 13ª edizione de “La Notturna di Cremona”, erede della mitica “Fanino Alquati”, durata esattamente 50 anni.

In tutto fanno 63 anni per la notturna di bocce più bella d’Italia, che torna alla Canottieri Bissolati sabato prossimo (11 luglio). Quest’anno è stata alzata l’asticella. Lo ha spiegato durante la conferenza stampa di presentazione il Presidente Maurilio Segalini, affiancato dagli organizzatori Gabriele Ronda e Davide Pompini (era assente per motivi di lavoro il consigliere delle bocce Oscar Miglioli).

La “Notturna” quest’anno sarà una Gara Nazionale Major a Coppie Alto Livello, una formula che la rende la prima in Italia nel suo genere. Si sfideranno le 104 coppie più forti della nostra Nazione, provenienti da 13 diverse regioni e in rappresentanza di 59 diversi comitati provinciali.

Ricco il montepremi. I Gironi Eliminatori si disputeranno sui campi del territorio, ma la fase decisiva andrà in scena come sempre alla Bissolati, con la coppia vincitrice che, come da tradizione, verrà proclamata a tarda notte.

Maurilio Segalini, Presidente della Canottieri Bissolati, ha spiegato: “Organizzare questa gara è una soddisfazione incredibile. Si tratta della prima Major a Coppie Alto Livello organizzata in Italia, finora non ce ne sono mai state. Siamo riusciti a ottenere l’opportunità di organizzare una Major a Coppie Alto Livello e saranno presenti le prime 104 formazioni a coppie italiane. Il montepremi è strepitoso, vista la portata della gara. Ma possiamo dire che, se prima la nostra “Notturna” era la gara notturna più bella d’Italia, quest’anno siamo di fronte alla gara più bella d’Italia. Il fatto che venga disputata di notte la rende chiaramente già affascinante di suo, però devo dire che se sabato andrà tutto bene sarà uno spettacolo per tutti venire qui alla Bissolati, non solo per godersi la competizione, ma anche per mangiare e trascorrere una serata magnifica. Questi ragazzi che vedremo giocare sono i professionisti delle bocce, che ormai non è più il gioco popolare di una volta. Al giorno d’oggi o giochi a un livello amatoriale oppure ci sono questi Ranking d’élite. La classifica nazionale dei punteggi si chiuderà il prossimo 15 luglio, quindi si tratta di una delle ultime gare dell’annata sportiva e, di conseguenza, i talenti più forti d’Italia saranno presenti alla Bissolati”

A rappresentare il Comune di Cremona era presente il consigliere comunale Claudio Ardigò, che ha detto: “Io sono presente a questa conferenza stampa per portare i saluti del Sindaco e di tutta l’Amministrazione comunale. Ma sono qui anche per ringraziare chi ha organizzato questa manifestazione. Non si tratta solo di auguri e saluti di retorica, ma come Amministrazione comunale crediamo veramente tanto in questo momento che è importante. Si parla tanto di momento sportivo qualificante per la nostra città, ma lasciatemi aggiungere che si tratta anche di un momento culturale sportivo. Questo, a mio avviso, è un valore aggiunto. C’è sempre un po’ di timore reverenziale quando si entra in una società che ha cento anni di storia, qui alla Canottieri Bissolati si è fatta veramente la storia sportiva di Cremona e per me essere qui a nome dell’Amministrazione comunale è una grande soddisfazione. Ripeto che tutta l’Amministrazione comunale è vicina a questa manifestazione e mi auguro che nel futuro ci sia sempre la possibilità di dare continuità a questo progetto, a questa idea, a questo sogno”.

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