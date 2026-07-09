Minaccia 2 donne col coltello per aver parcheggiato davanti al suo cancello: denunciato

Ha minacciato due donne con un coltello per aver parcheggiato davanti al suo cancello. Nei guai è finito un uomo di Sospiro, denunciato dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Casalmaggiore per minacce e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

L’episodio si è verificato nel pomeriggio di mercoledì, in pieno centro a Sospiro. Sono state le due donne, allarmate, a chiamare la centrale operativa. Secondo quanto hanno raccontato ai militari giunti sul posto si erano fermate con l’auto lungo una strada, quando dal cancello sarebbe uscito un uomo, visibilmente alterato, che le avrebbe insultate, intimando loro di non fermarsi in quel tratto di strada in quanto presente un passo carraio.

Poi avrebbe estratto dalla tasca un coltello di grosse dimensioni. A quel punto le due donne si erano chiuse in auto e avevano chiamato il 112. Nel mentre l’uomo si sarebbe avvicnato aprendo il coltello e minacciandole di squarciare le gomme della loro auto.

Al sopraggiungere della pattuglia i carabinieri hanno raccolto la testimonianza delle donne. Nel frattempo il presunto autore del gesto è uscito di casa e ha confermato quanto riferito dalle vittime, consegnando spontaneamente ai Carabinieri un coltello a serramanico, riconosciuto come quello che avrebbe utilizzato per minacciare le due donne.

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