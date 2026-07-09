Forte Fortissimo: in Commissione Vigilanza l’assessore Burgazzi difende l’assegnazione dei contributi

Polemiche da parte della minoranza sulla gestione dei fondi destinati a Forte Fortissimo, il cartellone estivo che ha messo in campo circa 350 mila euro per iniziative culturali e musicali. Al centro del dibattito, che approderà anche in Commissione Vigilanza, la scelta dell’amministrazione di non procedere con un bando pubblico. Una decisione che, spiega l’assessore all’Associazionismo Luca Burgazzi, nasce dalla volontà di sostenere direttamente il tessuto associativo del territorio. “Bisogna innanzitutto distinguere. Quel cartellone estivo si rivolgeva principalmente alle associazioni del terzo settore, con le quali l’amministrazione può avviare protocolli d’intesa specifici per valorizzare le realtà che provengono dal territorio. Abbiamo scelto questa strada perché crediamo sia importante far crescere i soggetti presenti e accompagnarli durante tutto l’anno, non soltanto attraverso una procedura di bando.”

L’obiettivo, spiega Burgazzi, era favorire un rapporto più diretto con le associazioni del territorio, sia quelle storicamente attive sia le nuove realtà. “È stata una scelta per andare incontro alle associazioni e non relegare tutto a una semplice procedura amministrativa, fredda, ma che permettesse una valorizzazione ulteriore delle realtà del territorio.” Diverso, invece, il caso dei contributi destinati ai Live Club. In quel caso l’amministrazione ha optato per un bando pubblico, trattandosi di attività economiche e soggetti privati, spiega ancora l’assessore all’Associazionismo Luca Burgazzi.

“Per il finanziamento ai Live Club abbiamo proceduto attraverso un bando perché si rivolgeva a realtà private, aziende e pubblici esercizi che fanno musica dal vivo. In quel caso non era possibile utilizzare protocolli d’intesa specifici.” L’assessore all’Associazionismo Luca Burgazzi difende infine i risultati dell’iniziativa, sottolineando la partecipazione registrata agli eventi e il coinvolgimento di volontari, operatori culturali e associazioni. Numeri che, secondo Palazzo Comunale, confermerebbero l’efficacia della scelta adottata per l’edizione di quest’anno di Forte Fortissimo.

“Penso che il risultato, per chi ha frequentato festival, incontri e appuntamenti del cartellone, dimostri una grande attenzione e un ottimo riscontro in termini di partecipazione e coinvolgimento. Inoltre, ha permesso di far crescere persone, realtà, attività, volontari e non volontari che si spendono per la città e per gli eventi musicali.”

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