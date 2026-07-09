Ostiamare giocherà la Serie C a Ostia, l’annuncio del club

(Adnkronos) – “L’Ostiamare giocherà il prossimo campionato di serie C nello stadio Pasquale Giannattasio di Ostia, lo storico ‘Stella Polare’. Siamo grati al sindaco Roberto Gualtieri per la vicinanza che ci ha dimostrato e all’assessore Alessandro Onorato che ci ha accompagnato fin dal primo giorno per rendere possibile questo traguardo che a molti, solo poche settimane fa, sembrava impossibile da raggiungere. Un risultato non solo utile, ma straordinario”. E’ l’annuncio dell’Ostiamare, il club di proprietà di Daniele De Rossi. Proprio oggi l’assessore allo Sport e ai grandi eventi del Comune di Roma, Alessandro Onorato all’Adnkronos, intervistato dal direttore Davide Desario nel corso di AdnTalks, aveva annunciato l’avvio, nei prossimi giorni, dei lavori dello stadio Stella Polare per la serie C a Ostia.

“L’iter avviato oggi con l’approvazione della memoria di Giunta consentirà di adeguare e omologare l’impianto ai requisiti previsti dalla Lega Pro, creando le condizioni affinché l’Ostiamare possa disputare le proprie gare casalinghe davanti alla propria comunità, nei luoghi da cui trae origine, identità e denominazione – continua – Si tratta del risultato di un lavoro iniziato il giorno successivo alla storica vittoria del campionato dilettantistico e portato avanti senza sosta da Roma Capitale e dalla società Ostiamare, che hanno lavorato incessantemente fianco a fianco affrontando un percorso complesso sotto il profilo tecnico, amministrativo e organizzativo, con un obiettivo comune: dotare il territorio di un impianto idoneo ad ospitare il calcio professionistico”.

“Un sentito ringraziamento va inoltre alla Nea Ostia Rugby, che con grande sensibilità istituzionale, spirito di collaborazione e responsabilità ha contribuito alla definizione di una soluzione condivisa nell’interesse dell’intera comunità. La Nea Ostia Rugby continuerà con le proprie attività ed a giocare i propri campionati nel Giannattasio, pur garantendo grande disponibilità all’Ostiamare – prosegue – Un esempio concreto di come lo sport possa essere strumento di dialogo e di crescita per il territorio”.

“L’adeguamento dello Stella Polare rappresenta molto più di un intervento infrastrutturale. Significa restituire a Ostia uno dei suoi luoghi simbolo, rafforzare il senso di appartenenza della comunità e offrire a migliaia di giovani e famiglie un impianto moderno, sicuro e pienamente conforme agli standard richiesti dal calcio professionistico – continua la società – L’Ostiamare si candiderebbe così a diventare una delle rarissime realtà professionistiche italiane, se non la prima, a disputare le proprie gare ufficiali nel quartiere da cui trae origine e denominazione”.

“Un modello profondamente radicato nel territorio, capace di rafforzare il legame tra club, comunità e identità locale, restituendo allo sport il suo valore più autentico: quello di essere patrimonio delle persone che lo vivono ogni giorno – conclude – Parallelamente prosegue il percorso condiviso tra club e Roma Capitale relativo al progetto di rifacimento dello stadio Anco Marzio, sul quale le istituzioni e la società lavorano ormai da oltre un anno con l’obiettivo di realizzare un’infrastruttura moderna e all’altezza delle ambizioni sportive e sociali del territorio. Nei prossimi giorni saranno comunicati il cronoprogramma dettagliato degli interventi e i successivi aggiornamenti relativi all’avanzamento dei lavori”.