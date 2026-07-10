Direzione cittadina Pd, il sindaco Virgilio richiama al dialogo costruttivo

Un confronto sul futuro della città, sulle priorità amministrative e sul ruolo del Partito Democratico nel sostenere e indirizzare l’azione di governo. È questo il tema al centro della riunione della Direzione cittadina del Pd che si è svolta ieri sera alla presenza del sindaco Andrea Virgilio. Un incontro pensato non solo per fare il punto sull’attività svolta nei primi due anni di mandato, ma anche per delineare le prospettive della seconda parte della legislatura.

Nel suo intervento, il primo cittadino ha evidenziato come il Pd debba continuare a svolgere una funzione di ascolto e interpretazione delle esigenze dei cittadini. “L’amministrazione – ha spiegato Virgilio – non può essere autoreferenziale ma deve basarsi sul confronto con chi è all’interno del Consiglio Comunale e deve farci anche delle proposte, non soltanto sostenere l’amministrazione”.

Virgilio ha sottolineato come il lavoro svolto fino ad oggi abbia già prodotto risultati significativi in diversi ambiti, dai progetti di rigenerazione urbana agli interventi legati al welfare e alla manutenzione della città, ricordando però che molte delle sfide aperte richiedono continuità amministrativa e capacità di programmazione.

“Abbiamo davanti ancora molte opere e molti interventi da portare a compimento. Il nostro obiettivo è continuare a investire sulla qualità della vita dei cittadini, sui quartieri, sui servizi e sulle opportunità di sviluppo per la città”.

Ma è soprattutto nel passaggio dedicato al confronto politico che il tono del sindaco si è fatto più critico. Pur riconoscendo il valore del dialogo istituzionale con le forze di minoranza, Virgilio ha messo in evidenza che l’opposizione utilizza troppo spesso gli strumenti consiliari con finalità polemiche.

“Abbiamo sempre ritenuto importante il rapporto con i che hanno scelto un programma diverso – ha chiarito il sindaco . ma abbiamo anche visto che c’è da parte loro una eccessiva logica di strumentalizzazione rispetto a tutta una serie di partite”.

Nel mirino del primo cittadino anche la Commissione Vigilanza riunita proprio nella giornata di ieri e che, secondo lui, non avrebbe portato alcun contributo concreto all’attività amministrativa. “Oggi si è appena conclusa una commissione di vigilanza – ha commentato Virgilio – che nulla ha prodotto. È stata convocata un’altra commissione sulla vicenda del manifesto Pro Vita. Penso che da questo punto di vista ci sia un abuso di questo strumento”.

Per il sindaco, il rischio è che l’attenzione si concentri eccessivamente sugli aspetti formali della dialettica politica piuttosto che sulle soluzioni ai problemi della città. “Le interrogazioni, gli ordini del giorno e le commissioni sono strumenti importanti, ma dovrebbero servire a migliorare l’azione amministrativa. Spesso invece assistiamo a iniziative che sembrano pensate più per alimentare la polemica che per avanzare proposte utili ai cittadini”.

Virgilio ha quindi rivendicato la necessità di mantenere il confronto politico su un piano costruttivo, invitando tutte le forze presenti in Consiglio comunale a contribuire con idee e progetti. A spiegare le ragioni della convocazione della Direzione cittadina è stata la presidente del Pd cittadino, Maura Ruggeri, che ha definito l’incontro un momento di verifica politica e amministrativa a metà mandato.

“Occorreva un momento di incontro e di confronto che fosse un po’ la restituzione ai componenti della Direzione dell’attività del partito a livello cittadino. Questa sera l’incontro è con il sindaco e quindi una restituzione del percorso fin qui condotto e degli aspetti progettuali”.

Un’occasione, ha detto Ruggeri, per riflettere sui risultati raggiunti, ma anche per individuare le priorità future e rafforzare il rapporto tra il partito e chi governa la città. “Siamo alla conclusione del secondo anno di mandato e quindi il discorso è anche al futuro, alla visione della città e a ciò che dovrà essere realizzato nei prossimi anni”.

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