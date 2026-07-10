Imprese e scale up: connessioni con vista innovazione con Grower

Ha fatto tappa a Castellanza (Va), presso la sede della Università LIUC, il progetto nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria “Grower–Innovation Network”.

L’incontro, organizzato da Confindustria Giovani Imprenditori, Giovani Imprenditori Confindustria Lombardia e Giovani Imprenditori di Confindustria Varese nell’ambito dell’evento “Pitch Day “Startup e imprese: un incontro per scoprire idee innovative”, ha offerto l’opportunità di presentare la call Grower agli imprenditori del territorio al fine di creare connessioni tra le imprese associate al sistema Confindustria e le scale up selezionate da Intesa Sanpaolo con l’obiettivo di confrontare la domanda e l’offerta di applicazioni tecnologiche.

Intervenendo in apertura di incontro il presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Lombardia Stefano Rossi, ha sottolineato che “con questa iniziativa vogliamo offrire alle imprese lombarde un’opportunità concreta per accelerare i propri percorsi di innovazione e crescita. Crediamo che mettere in connessione aziende, competenze e nuove idee sia fondamentale per rafforzare la competitività del nostro sistema produttivo. Come Giovani Imprenditori di Confindustria Lombardia siamo convinti che sostenere l’innovazione significhi investire nel futuro delle nostre imprese e del territorio”.

Per Jacopo Moschini, Expert Panel Open Innovation di Confindustria Giovani Imprenditori, e promotore dell’iniziativa “con Grower vogliamo contribuire a cambiare il modo in cui le imprese italiane guardano all’innovazione. Per anni l’innovazione industriale è stata associata a logiche chiuse: laboratori protetti, brevetti difesi, vantaggio competitivo costruito sull’isolamento. Oggi quel modello non basta più. Le imprese che crescono sono quelle capaci di contaminarsi, aprirsi al confronto, mettere a fattor comune competenze, tecnologie e visioni diverse. Grower nasce proprio da questa convinzione: creare un percorso concreto, di sei mesi, in cui le PMI del sistema Confindustria e le scale-up dell’Innovation Center di Intesa Sanpaolo possano lavorare insieme per trasformare idee e bisogni industriali in progetti reali. Siamo davvero entusiasti dell’adesione di Confindustria Lombardia che ringrazio, e portare Grower in questo territorio locomotiva del nostro paese da sempre.”

Per Daniele Pastore, Direttore Regionale Lombardia Nord Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo “i giovani talenti e le startup innovative sono al centro della strategia della Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo con iniziative dedicate al l’innovazione, alla ricerca applicata e alla competitività del sistema produttivo. La Lombardia si conferma tra i territori più dinamici del Paese, con un’ampia presenza di startup che vogliamo accompagnare anche con programmi specifici come Up2Stars: dal 2022 abbiamo supportato 120 realtà a livello nazionale, di cui un quinto lombarde, offrendo competenze specialistiche, occasioni di networking e opportunità di sviluppo internazionale. Inoltre, l’esperienza e la preparazione specialistica messe in campo dal nostro Gruppo, con il ruolo fondamentale di Intesa Sanpaolo Innovation Center, si sono dimostrate essenziali nel percorso di crescita delle realtà innovative. Un impegno che si concretizza anche attraverso esperienze come la missione nella Silicon Valley, che ha permesso a 12 giovani imprese di confrontarsi con uno degli ecosistemi dell’innovazione più avanzati al mondo.”

Pietro Conti, Presidente Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Varese, in rappresentanza dell’imprenditoria under 40 del territorio ha evidenziato che “l’open innovation rappresenta, oggi, una leva fondamentale per rafforzare la competitività delle nostre imprese, soprattutto quella delle piccole e medie realtà che sono sempre di più chiamate ad affrontare sfide complesse in termini di innovazione tecnologica, crescita dimensionale e capacità di presidiare nuovi mercati. Favorire il dialogo tra scale-up ad alto potenziale e aziende del territorio significa creare contaminazione, trasferimento di competenze e sviluppo di nuove collaborazioni. Come Gruppo Giovani crediamo molto in questo approccio: innovare non vuol dire solo introdurre nuove tecnologie, ma anche aprirsi al confronto, costruire reti e trasformare le relazioni in progetti capaci di generare valore per tutto il sistema produttivo lombardo”.

All’incontro hanno partecipato: Stefano Rossi, Presidente Giovani Imprenditori di Confindustria Lombardia, Andrea Giuseppe Gorla, Specialista Innovazione Intesa Sanpaolo, Direzione Regionale Lombardia Nord, Jacopo Moschini, Expert Panel Open Innovation Giovani Imprenditori Confindustria, Valerio Fusar Imperatore, Senior Expert Business Development Intesa Sanpaolo Innovation Center, Vittorio Cavani e Giuseppe Arturo, Grower.

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