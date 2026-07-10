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Cronaca

“Portati la sedia”, un pomeriggio per stare insieme al giardinetto di via dei Tigli

di Silvia Galli

Domenica alle ore 17 flash mob promosso dal Comitato di Quartiere 9–Giordano Cadore insieme a Nino, cittadino attivo che si prende cura del giardinetto di via dei Tigli

Francesca Romagnoli
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Un invito semplice e originale per riscoprire il valore della socialità nei quartieri. È questo lo spirito di “Portati la sedia”, il flash mob promosso dal Comitato di Quartiere 9–Giordano Cadore insieme a Nino, cittadino attivo che, attraverso un Patto di collaborazione con il Comune di Cremona, si prende cura del giardinetto di via dei Tigli.

L’appuntamento è fissato per le ore 17 di domenica 12 luglio al giardinetto di via dei Tigli, dove i partecipanti sono invitati a portare una sedia da casa e trascorrere qualche ora insieme, accompagnati dalla musica dal vivo di un artista di strada cremonese.

L’iniziativa punta a valorizzare uno spazio pubblico e a favorire la nascita di nuove relazioni tra i residenti. Un momento di incontro e condivisione che trova il sostegno dell’Amministrazione comunale.

L’assessore ai Quartieri Francesca Romagnoli sottolinea come il significato dell’evento stia proprio nella semplicità del gesto: “Portare una sedia da casa significa scegliere di fermarsi, incontrare gli altri e vivere insieme uno spazio comune. Sono questi piccoli gesti che contribuiscono a costruire una comunità più forte e coesa”.

Romagnoli evidenzia anche il valore del lavoro svolto dai cittadini attivi e dai Comitati di Quartiere: “La cura dei beni comuni non riguarda soltanto gli spazi fisici, ma anche le relazioni che nascono al loro interno. Quando la cittadinanza attiva incontra la voglia di stare insieme, i quartieri diventano luoghi di partecipazione e vicinanza”.

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