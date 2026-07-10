“Portati la sedia”, un pomeriggio per stare insieme al giardinetto di via dei Tigli

Un invito semplice e originale per riscoprire il valore della socialità nei quartieri. È questo lo spirito di “Portati la sedia”, il flash mob promosso dal Comitato di Quartiere 9–Giordano Cadore insieme a Nino, cittadino attivo che, attraverso un Patto di collaborazione con il Comune di Cremona, si prende cura del giardinetto di via dei Tigli.

L’appuntamento è fissato per le ore 17 di domenica 12 luglio al giardinetto di via dei Tigli, dove i partecipanti sono invitati a portare una sedia da casa e trascorrere qualche ora insieme, accompagnati dalla musica dal vivo di un artista di strada cremonese.

L’iniziativa punta a valorizzare uno spazio pubblico e a favorire la nascita di nuove relazioni tra i residenti. Un momento di incontro e condivisione che trova il sostegno dell’Amministrazione comunale.

L’assessore ai Quartieri Francesca Romagnoli sottolinea come il significato dell’evento stia proprio nella semplicità del gesto: “Portare una sedia da casa significa scegliere di fermarsi, incontrare gli altri e vivere insieme uno spazio comune. Sono questi piccoli gesti che contribuiscono a costruire una comunità più forte e coesa”.

Romagnoli evidenzia anche il valore del lavoro svolto dai cittadini attivi e dai Comitati di Quartiere: “La cura dei beni comuni non riguarda soltanto gli spazi fisici, ma anche le relazioni che nascono al loro interno. Quando la cittadinanza attiva incontra la voglia di stare insieme, i quartieri diventano luoghi di partecipazione e vicinanza”.

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