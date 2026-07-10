Gerli spinge per la Cremonese: affare vicino. Trimboli resta nel mirino, Vicenza su Tsadjout

Prosegue senza soste il mercato della Cremonese, tra nuovi innesti e trattative che potrebbero entrare presto nella fase decisiva. Dopo aver definito gli arrivi di Tommaso Berti e di Fellipe Jack, per il difensore brasiliano la firma è attesa nella giornata di lunedì, la dirigenza grigiorossa concentra ora le proprie attenzioni sul centrocampo.

L’obiettivo principale è Fabio Gerli, mediano del Modena. La trattativa è già ben avviata e filtra ottimismo sulla possibilità di arrivare a un accordo. Il Modena non ha intenzione di privarsi con facilità del suo capitano, ma la volontà del giocatore di trasferirsi a Cremona potrebbe risultare decisiva per la buona riuscita dell’operazione.

L’eventuale approdo di Gerli, però, non escluderebbe un ulteriore rinforzo in mediana. La Cremonese continua infatti a seguire Simone Trimboli del Mantova, profilo molto apprezzato anche da altri club. Sul centrocampista si registra una forte concorrenza: il Palermo avrebbe già presentato un’offerta importante, anche Pisa e Padova hanno manifestato interesse. A favore dei grigiorossi potrebbe giocare il rapporto con il direttore sportivo Christian Botturi, che ha avuto un ruolo determinante nella crescita del giocatore, riportandolo in Italia e valorizzandolo fino a renderlo uno dei centrocampisti più affidabili della Serie B.

Sul fronte delle uscite, invece, il mercato resta ancora in una fase interlocutoria. Non sono arrivate offerte concrete per i giocatori di maggiore valore della rosa. Alcuni sondaggi hanno riguardato Collocolo e Sanabria, ma senza sviluppi significativi.

Nelle ultime ore si è invece mosso il Vicenza, che ha manifestato interesse per Frank Tsadjout. L’attaccante lascerà Cremona per intraprendere una nuova esperienza, con il club veneto pronto a inserirsi per assicurarsi le sue prestazioni.

© Riproduzione riservata