Il sindaco Virgilio a Genova incontra Silvia Salis: “Fondamentale il dialogo tra sindaci”

Visita istituzionale a Palazzo Tursi per il Sindaco di Cremona, Andrea Virgilio, che nella giornata del concerto “Uno Stradivari a Genova” – promosso dal Comune di Cremona in collaborazione con il Museo del Violino e Lonely Planet nell’ambito dell’UlisseFest – ha incontrato la Sindaca di Genova, Silvia Salis.

Per Virgilio e Salis si è trattato del secondo incontro istituzionale, dopo la visita della Sindaca di Genova a Palazzo Comunale di Cremona lo scorso 14 febbraio, in occasione del Talk de Il Post al Teatro Ponchielli.

Nel corso del colloquio, oltre a confermare la volontà di dare continuità al percorso di collaborazione avviato nei mesi scorsi, i due sindaci hanno avuto modo di confrontarsi su temi di politica amministrativa e sulle principali sfide che le rispettive amministrazioni sono chiamate ad affrontare, condividendo esperienze e buone pratiche di governo locale.

Virgilio ha inoltre presentato alla Sindaca Salis il percorso di candidatura di Cremona a Capitale italiana della Cultura, spiegando gli obiettivi e la visione che accompagnano questo progetto strategico per la città, con l’auspicio di sviluppare ulteriori occasioni di collaborazione e valorizzazione culturale.

Dopo un primo confronto dedicato alle rispettive esperienze amministrative e politiche, i due sindaci hanno confermato la volontà di rafforzare il legame culturale tra Cremona e Genova nel segno della grande tradizione violinistica, rappresentata da Antonio Stradivari e Niccolò Paganini.

Proprio la figura di Paganini costituisce il filo conduttore che unisce simbolicamente le due città: il celebre violinista genovese rese infatti immortale il “Cannone”, straordinario violino realizzato nel 1743 dal maestro liutaio cremonese Giuseppe Guarneri del Gesù e oggi custodito a Palazzo Tursi.

“Il confronto tra sindaci – ha commentato Virgilio – è sempre un’occasione preziosa di crescita e di scambio. Le città, pur nelle loro specificità, condividono molte delle sfide che oggi gli amministratori locali sono chiamati ad affrontare. Per questo ringrazio la Sindaca Silvia Salis per la calorosa ospitalità e per il confronto aperto e costruttivo. Credo che il dialogo tra sindaci sia fondamentale per condividere esperienze, affrontare insieme le sfide che accomunano le nostre città e costruire nuove opportunità di collaborazione. Tra Cremona e Genova esiste un patrimonio culturale condiviso importante che può rappresentare la base per sviluppare anche progetti futuri a beneficio delle nostre comunità”.

“Oggi suggelliamo un vero e proprio gemellaggio culturale tra Genova e Cremona, un legame storico nel nome della grande liuteria italiana e di un filo indissolubile che unisce le nostre città nei nomi di Niccolò Paganini e Antonio Stradivari – afferma la sindaca di Genova, Silvia Salis –. Avevamo avuto modo di conoscerci e confrontarci lo scorso febbraio a Cremona con il sindaco Andrea Virgilio, dialogando sulle strategie delle nostre città e su progetti di valorizzazione di questi inestimabili beni che ci appartengono. È per noi un onore e un piacere che Cremona annunci proprio da Genova la sua candidatura a Capitale italiana della Cultura 2029. Voglio rivolgere un sincero imbocca al lupo alla città e al sindaco Virgilio e un sentito ringraziamento a UlisseFest e a Lonely Planet per la preziosa occasione che ci stanno regalando e per l’opportunità di aprire Genova alle altre città anche nel nome della musica e del patrimonio culturale che porta in dote. Momenti come questo sono fondamentali per mettere a confronto le buone pratiche per la diffusione della cultura, ma anche per condividere le strategie necessarie ad attrarre sempre più investimenti a sostegno del mondo culturale delle nostre città”.

L’incontro si è concluso con l’omaggio da parte della Salis a Virgilio di un volume dedicato a Genova, alla sua storia e alle sue bellezze, in segno di amicizia istituzionale.

© Riproduzione riservata