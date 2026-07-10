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Per Federica Venturelli oro anche nella Corsa a Punti agli Europei su pista Under 23

Per Venturelli 34 punti contro i 23 dell’olandese Veenhoven (argento). La campionessa di San Bassano aveva già trionfato nell’Inseguimento Individuale

Federica Venturelli sul gradino più alto del podio (Foto Instagram uec_cycling)
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Ancora un trionfo, ancora una medaglia d’oro. Federica Venturelli, campionessa cremonese di San Bassano non si ferma più ai Campionati Europei di ciclismo su pista in corso di svolgimento a Cottbus, in Germania.

Si tratta del secondo titolo europeo Under 23 per la cremonese Venturelli, che aveva già trionfato nell’Inseguimento Individuale. L’azzurra stavolta ha vissuto un’altra giornata memorabile, conquistando il primo posto nella specialità della Corsa a Punti Femminile.

La campionessa di San Bassano ha letteralmente dominato la prova dimostrando grande personalità, chiudendo con un margine netto: 34 punti contro i 23 dell’olandese Nienke Veenhoven (alla quale è andata la medaglia d’argento). La medaglia di bronzo è andata alla russa Polina Danshina, che si è classificata al terzo posto con 14 punti.

Un risultato che conferma Venturelli come una delle atlete più complete attualmente presenti nel panorama europeo, una vera e propria campionessa capace di sbaragliare la concorrenza sia nelle prove di endurance che in quelle di gestione tattica.

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