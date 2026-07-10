Stretta sulla movida, la firma del sindaco. Stop a somministrazione di alcol nei weekend

Giro di vite in arrivo per la movida cremonese. È attesa per oggi la firma del sindaco di Cremona Andrea Virgilio su una nuova ordinanza che punta a regolamentare la somministrazione e il consumo di alcolici nel cuore della città. Un provvedimento che nasce con un duplice obiettivo: tutelare il riposo dei residenti e garantire la sicurezza urbana, senza però soffocare la vitalità del centro storico.

L’ordinanza, sperimentale, ricalca in parte le linee guida già sperimentate nei mesi caldi. Introdurrà divieti mirati soprattutto per i fine settimana. Tra i punti chiave del documento, lo stop al vetro: divieto assoluto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine nelle ore notturne dalle 20 alle 5.

Limiti orari anche per la vendita di alcolici da parte di bar, locali e minimarket, in particolare nelle zone calde del centro storico e nei quadranti più frequentati dai giovani.

Contrasto al degrado: divieto di consumo di superalcolici in strada al di fuori dei tavolini e dei dehors autorizzati. Il consumo di alcol sarà allargato anche alle gallerie: galleria del Consorzio, XXV Aprile, i portici di via Manzoni.

Dal Comune trapela una linea improntata al “buon senso”: nessuna crociata contro il divertimento o il commercio, ma una chiara richiesta di responsabilità sia ai frequentatori della notte che ai gestori dei locali. I controlli da parte della polizia locale, d’intesa con le altre forze dell’ordine, verranno intensificati già a partire dal weekend per assicurare il rispetto delle nuove regole.

L’ordinanza:

L’ordinanza introduce il divieto di vendita di contenitori in vetro e lattine e il divieto di consumo di alcolici in specifiche aree della città. Il provvedimento mira a contrastare il degrado urbano, la movida molesta, l’abbandono di rifiuti pericolosi (vetri infranti) e a tutelare la sicurezza e la quiete dei residenti.

Aree interessate: le restrizioni si applicano nelle seguenti zone di Cremona e nelle aree private adiacenti sottoposte a servitù di pubblico passaggio:

1. Piazza della Pace, Via Beltrami, Via Cerasa, Via Monteverdi.

2. Piazza Roma, Via Manzoni, Via Guarneri del Gesù.

3. Piazza Stradivari, Largo Boccaccino.

4. Corso Vittorio Emanuele (tratto tra Piazza Stradivari e Via Ala Ponzone).

Giorni e orari di attivazione: i divieti sono validi dalle ore 20:00 alle ore 05:00 del mattino successivo nei seguenti fine settimana:

Dal 16 al 19 luglio 2026.

Dal 23 al 26 luglio 2026.

Dal 30 luglio al 2 agosto 2026.

Le regole in sintesi:

-Divieto di vendita e asporto: È vietato a qualsiasi attività (locali, negozi, artigiani, distributori automatici e street food) vendere o cedere cibi e bevande in bottiglie di vetro o lattine. È invece consentita la vendita da asporto in contenitori di carta o plastica.

-Deroga per il servizio al tavolo: I locali e le attività artigianali possono servire bevande in vetro solo all’interno dei locali o nei plateatici autorizzati con servizio al tavolo.

-Divieto di consumo alcolici: È vietato consumare sostanze alcoliche nelle aree pubbliche e private a uso pubblico indicate, a eccezione dei plateatici dei locali regolarmente autorizzati.

Sanzioni previste:

I controlli sono affidati alla Polizia Locale e alle Forze dell’Ordine. Salvo che il fatto costituisca reato, le multe previste sono:

-per violazione dei divieti di vendita/asporto (punti 1 e 2): Sanzione da € 500,00 a € 5.000,00 (pagamento in misura ridotta pari a € 1.000,00). In caso di doppia violazione nell’arco di un anno, può scattare la sospensione dell’attività fino a 15 giorni.

-per violazione del divieto di consumo (punto 3): Sanzione amministrativa fino a € 500,00.

© Riproduzione riservata