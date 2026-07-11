Giovedì d’Estate, quasi 8mila persone in centro: presenze in crescita del 9%

Cresce ancora il richiamo dei Giovedì d’Estate. La seconda serata della rassegna promossa dalle Botteghe del Centro e Confcommercio Provincia di Cremona, in collaborazione con il Distretto Urbano del Commercio e il Comune, ha fatto registrare numeri superiori rispetto al debutto del 2 luglio.

Secondo i dati dell’Osservatorio Urban Data di Confcommercio, nella fascia oraria compresa tra le 19 e le 24 sono stati rilevati 7.930 visitatori, con un incremento del 9% rispetto alla prima serata, quando le presenze erano state 7.275.

Il dato più significativo riguarda proprio le ore dedicate all’apertura straordinaria dei negozi e agli eventi: quasi una persona su due (47%) tra quelle presenti in centro nell’arco dell’intera giornata ha scelto di partecipare alla manifestazione tra le 19 e la mezzanotte, confermando l’efficacia della formula che abbina shopping, intrattenimento e proposte enogastronomiche.

I momenti di maggiore affluenza sono stati registrati alle 20, alle 21 e alle 22, nel pieno dello svolgimento delle iniziative dedicate al food & shopping e degli appuntamenti ospitati nell’area di Largo Bocconcino.

Anche i tempi di permanenza raccontano il successo dell’iniziativa. Il 46% dei visitatori è rimasto in centro tra una e due ore, mentre un ulteriore 25% ha trascorso tra le due e le quattro ore passeggiando tra negozi, spettacoli e locali.

Per quanto riguarda la provenienza del pubblico, il 62% dei presenti arrivava da Cremona città e quasi il 19% dagli altri comuni della provincia, con Castelverde, Persico Dosimo e Sospiro tra quelli maggiormente rappresentati. Non è mancata una significativa presenza di visitatori provenienti da altre province lombarde, in particolare da Brescia, oltre che dal Piacentino, a conferma della capacità della manifestazione di richiamare pubblico anche oltre i confini provinciali.

“Siamo contenti che questa nuova formula dei Giovedì d’Estate, senza un tema unico, abbia riscosso un riscontro così positivo – commenta Francesca Chicca Galli, vicepresidente delle Botteghe del Centro e coordinatrice dell’iniziativa –. L’obiettivo è proporre ogni settimana attività capaci di coinvolgere tutte le fasce d’età, dai più piccoli con gli spettacoli di burattini ai più grandi con giochi da tavolo, scacchi e tante iniziative diffuse nel centro storico. Ci fa particolarmente piacere vedere la presenza di tanti giovani e auspichiamo che anche i negozi abbiano beneficiato del primo Giovedì coinciso con l’avvio dei saldi”.

Soddisfatto anche il presidente delle Botteghe del Centro, Eugenio Marchesi: “Al di là dei risultati economici, che ogni attività valuterà autonomamente, vedere il centro storico così vivo e partecipato è la soddisfazione più grande. I dati dell’Osservatorio Urban Data confermano che i Giovedì d’Estate continuano a coinvolgere migliaia di persone e dimostrano che la collaborazione tra commercianti, pubblici esercizi, Comune e associazioni produce risultati concreti, rendendo il centro di Cremona sempre più attrattivo e accogliente”.

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