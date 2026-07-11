Risse vicino a due locali, il Questore dispone 41 misure di prevenzione

Stretta della Questura dopo i recenti e gravi episodi di violenza avvenuti nei pressi di due esercizi pubblici cittadini. Nei giorni scorsi il Questore della provincia di Cremona ha adottato complessivamente 41 misure di prevenzione nei confronti delle 17 persone coinvolte nelle risse, con l’obiettivo di impedirne il ritorno nei luoghi interessati e prevenire nuovi episodi di violenza.

I destinatari dei provvedimenti sono 7 cittadini albanesi, 7 rumeni, 2 marocchini e un italiano. Le misure sono state studiate per monitorare le condotte dei soggetti coinvolti, allontanarli dai contesti in cui si sono verificati gli scontri e limitarne la presenza nelle aree caratterizzate dalla presenza di pubblici esercizi e in occasione di manifestazioni sportive, così da ridurre il rischio di nuovi episodi di violenza.

Nel dettaglio, il Questore ha emesso 17 DACUR (Divieto di accesso alle aree urbane), che impediscono ai destinatari di fare ritorno in alcune zone della città interessate dalla presenza di locali pubblici. A questi si aggiungono 17 Daspo sportivi “fuori contesto”, che vietano per un anno l’accesso a qualsiasi manifestazione sportiva, misura prevista anche per autori di reati comuni, come la rissa, quando caratterizzati dall’uso della violenza.

Sono stati inoltre notificati 5 Avvisi Orali nei confronti di persone con precedenti penali, considerate inclini a delinquere, con l’invito a modificare la propria condotta e a rispettare la legge. L’eventuale inosservanza di questo provvedimento può costituire il presupposto per l’applicazione della più severa misura della Sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Infine, il Questore ha disposto 2 Fogli di Via Obbligatori nei confronti di soggetti privi di legami con il territorio cremonese, ai quali è stato ordinato di lasciare la città e di non farvi ritorno.

L’intervento rientra nell’attività di prevenzione messa in campo dalla Questura per contrastare gli episodi di violenza urbana e rafforzare la sicurezza nelle aree maggiormente frequentate della città.

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