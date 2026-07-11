Dopo Berti e Fellipe Jack, il ds Botturi ha sorpreso di nuovo tutti con l’affare Gerli

Senza troppi clamori, con una strategia che bada molto al sodo, senza dare troppo nell’occhio, il direttore sportivo grigiorosso Christian Botturi sta per assestare un altro grande colpo di mercato. Stiamo parlando di Fabio Gerli, capitano e bandiera del Modena.

Il dirigente grigiorosso, come per l’affare Tommaso Berti, ha spiazzato tutti. Si può infatti parlare di una mossa a sorpresa a tutti gli effetti. E’ vero che la Cremonese era alla ricerca di un regista, con il nome di Simone Trimboli che da giorni è accostato ai grigiorossi e che rimane comunque un possibile obiettivo, ma nessuno si sarebbe mai aspettato un assalto così deciso per uno degli uomini più importanti del Modena, club diretto concorrente nella lotta promozione, che anche in vista della prossima stagione sportiva non ha nascosto le proprie ambizioni.

Stando a radiomercato Gerli sarebbe davvero molto desideroso di approdare alla corte di Marco Giampaolo, mentre il club emiliano sarebbe rimasto un attimo spiazzato dalla possibilità di veder partire il proprio capitano, che ha vestito la maglia del Modena nelle ultime sei stagioni, collezionando in tutto 209 presenze in gare ufficiali.

E la stessa strategia adottata per le trattative riguardanti Berti e Gerli è stata seguita per convincere il Como (club proprietario del cartellino) e Fellipe Jack, giovane difensore centrale mancino di origini brasiliane che lunedì prossimo sarà a Cremona per le visite mediche di rito e la firma.

Martedì prossimo, giorno del raduno, Giampaolo potrebbe avere già a disposizione sia Berti che Fellipe Jack e Gerli, un tris di acquisti niente male per una Cremonese che piano piano sta cambiando pelle, perseguendo la nuova linea societaria che prevede l’allestimento di una rosa composta da un mix di giovani ed elementi più esperti.

Il filo conduttore è uno solo, il modo riservato ma efficace che il nuovo ds Botturi sta dimostrando di possedere nel condurre le trattative di mercato. E le sorprese, da qui al termine della sessione estiva, potrebbero essere ancora molte.

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