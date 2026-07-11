Ultime News

11 Lug 2026 Mirella Marussich ufficialmente Governatore Lions: storico primato per l’Italia alla Convention di Hong Kong
11 Lug 2026 Toto Wolff a sorpresa al Cremona Circuit: il team principal Mercedes sugli spalti a tifare il figlio in kart
11 Lug 2026 La Cremo vuole chiudere il prima possibile per Gerli, nonostante la concorrenza agguerrita
11 Lug 2026 Prezioni strumenti in prestito al Museo del Violino fra esposizioni, incontri e audizioni
11 Lug 2026 Cremona capitale della ricerca sugli strumenti storici: CNR e Politecnico entrano nel progetto europeo REM@KE
Nazionali

Inghilterra, Kane e la partita a golf… con Trump: “Esperienza surreale”

(Adnkronos) –
Harry Kane ha giocato a golf con Donald Trump. Oggi, sabato 11 luglio, il centravanti del Bayern Monaco scende in campo con la sua Inghilterra per sfidare la Norvegia nei quarti di finale dei Mondiali 2026 e nella conferenza stampa della vigilia ha raccontato di un invito ‘speciale’ ricevuto dal presidente degli Stati Uniti. 

Trump infatti, nei mesi scorsi, ha invitato Kane a giocare a golf insieme a lui: “Abbiamo giocato circa 18 mesi fa”, ha raccontato l’attaccante inglese, “mi ha invitato a giocare quando ero a Palm Beach. È stata un’esperienza piuttosto surreale, incontrarlo e giocare a golf con lui”. 

“Lui gioca veramente molto bene e anche io sono piuttosto bravo a golf”, ha continuato Kane con un sorriso, “è stata un’esperienza unica. È stato fantastico ricevere il suo invito”. 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...