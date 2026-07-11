Ultime News

11 Lug 2026 Cremonese, weekend di lavoro: l’obiettivo è avere Gerli già lunedì per le visite mediche
11 Lug 2026 Maltempo su Cremona, temporali intensi in arrivo: allerta arancione in Lombardia
11 Lug 2026 Castelverde, arrivano i sacchi per la raccolta differenziata: via alla distribuzione dal 17 luglio
11 Lug 2026 Mirella Marussich ufficialmente Governatore Lions: storico primato per l’Italia alla Convention di Hong Kong
11 Lug 2026 Toto Wolff a sorpresa al Cremona Circuit: il team principal Mercedes sugli spalti a tifare il figlio in kart
Nazionali

Sinner, 11 interviste in 45 minuti: il tour de force a Wimbledon

(Adnkronos) –
Jannik Sinner e un tour de force… di interviste a Wimbledon 2026. Il tennista azzurro ha battuto Novak Djokovic nella semifinale dello Slam di Londra, tornando in finale dopo il trionfo dello scorso anno, quando all’ultimo atto superò Carlos Alcaraz, assente per infortunio. 

Dopo la partita, terminata in tre set con un triplo 6-4, Sinner ha dovuto affrontare un diverso tipo di impegno, concedendo interviste per circa 45 minuti fino alla conferenza stampa. Come mostrato da una foto condivisa dal giornalista Carlo Galati su X, gli impegni mediatici del numero 1 del mondo sono iniziati alle 19.40 con Espn e sono terminati alle 20.25. 

Nel mezzo un’intervista dopo l’altra, con 11 media diversi e con una durata già fissata da circa 10 minuti l’una, in cui Sinner ha analizzato e controanalizzato la partita e parlato della finale contro Zverev, dividendosi tra tre location diverse. 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...