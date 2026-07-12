Ultime News

12 Lug 2026 La coppia umbra Di Nicola e Manuelli trionfa alla Notturna di Cremona 2026
12 Lug 2026 Omicidio Crema, opposizione all’attacco: “Serve ripristinare sicurezza e legalità”
12 Lug 2026 Ex scuole di Croce, prende forma il nuovo polo culturale di Castelvetro Piacentino
12 Lug 2026 Omicidio di Crema, Bergamaschi: “Sicurezza problema reale, servono risorse”
12 Lug 2026 Cremonese, la nuova stagione sportiva sta per prendere il via
Sport

La coppia umbra Di Nicola e Manuelli trionfa alla Notturna di Cremona 2026

di Maria Cristina Coppola

La coppia della Bocciofila Sant'Angelo-Montegrillo supera in finale Formicone e Nanni per 10-9 al termine di una sfida spettacolare. La tredicesima Notturna di Cremona si chiude all'alba in Canottieri Bissolati

Le premiazioni della notturna di Cremona (foto Paolo Moro)
Fill-1

Sono Giuliano Di Nicola e Gianluca Manuelli i vincitori della 13ª edizione della Notturna di Cremona. La coppia della Bocciofila Sant’Angelo-Montegrillo, fresca vincitrice dello scudetto nazionale conquistato a Brescia, ha superato 10-9 in una finale combattutissima Gianluca Formicone e Alfonso Nanni della Bocciofila Vigasio-Villafranca, a loro volta vincitori di due edizioni della manifestazione cremonese nel 2023 e 2024.

Una sfida di altissimo livello tecnico, che ha visto affrontarsi tre dei protagonisti del ranking nazionale e che ha tenuto con il fiato sospeso il pubblico fino all’ultima giocata. Circa 200 spettatori hanno seguito la finale sui campi della Canottieri Bissolati, conclusa alle 3.45, mentre le premiazioni si sono svolte poco dopo le 4 del mattino.

La manifestazione, erede della storica “Fanino Alquati”, ha confermato anche quest’anno il proprio ruolo di riferimento nel panorama boccistico italiano. Per questa edizione erano al via 104 coppie provenienti da 13 regioni e in rappresentanza di 59 comitati provinciali, con le fasi eliminatorie disputate sui campi del territorio prima dell’epilogo alla Bissolati.

Un’edizione che ha segnato anche un importante salto di qualità per la competizione, promossa per la prima volta come Gara Nazionale Major a Coppie Alto Livello, confermando la Notturna di Cremona tra gli appuntamenti più prestigiosi del calendario nazionale.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...