La coppia umbra Di Nicola e Manuelli trionfa alla Notturna di Cremona 2026

Sono Giuliano Di Nicola e Gianluca Manuelli i vincitori della 13ª edizione della Notturna di Cremona. La coppia della Bocciofila Sant’Angelo-Montegrillo, fresca vincitrice dello scudetto nazionale conquistato a Brescia, ha superato 10-9 in una finale combattutissima Gianluca Formicone e Alfonso Nanni della Bocciofila Vigasio-Villafranca, a loro volta vincitori di due edizioni della manifestazione cremonese nel 2023 e 2024.

Una sfida di altissimo livello tecnico, che ha visto affrontarsi tre dei protagonisti del ranking nazionale e che ha tenuto con il fiato sospeso il pubblico fino all’ultima giocata. Circa 200 spettatori hanno seguito la finale sui campi della Canottieri Bissolati, conclusa alle 3.45, mentre le premiazioni si sono svolte poco dopo le 4 del mattino.

La manifestazione, erede della storica “Fanino Alquati”, ha confermato anche quest’anno il proprio ruolo di riferimento nel panorama boccistico italiano. Per questa edizione erano al via 104 coppie provenienti da 13 regioni e in rappresentanza di 59 comitati provinciali, con le fasi eliminatorie disputate sui campi del territorio prima dell’epilogo alla Bissolati.

Un’edizione che ha segnato anche un importante salto di qualità per la competizione, promossa per la prima volta come Gara Nazionale Major a Coppie Alto Livello, confermando la Notturna di Cremona tra gli appuntamenti più prestigiosi del calendario nazionale.

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