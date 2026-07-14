Caldo e salute: nelle case di comunità approdano i “Cold Spot”

Con l’arrivo delle ondate di calore, Regione Lombardia attiva anche in provincia di Cremona i “Cold Spot”, spazi climatizzati dedicati all’assistenza delle persone che accusano malesseri legati alle alte temperature, ma che non necessitano di un intervento di emergenza. Da oggi il servizio è disponibile nelle Case della Comunità di Cremona, Soresina e Casalmaggiore.

L’iniziativa è rivolta in particolare agli anziani e ai pazienti affetti da patologie croniche, categorie maggiormente esposte ai rischi provocati dal caldo intenso. L’obiettivo è offrire una prima valutazione sanitaria e orientare i cittadini verso il percorso assistenziale più appropriato, evitando, quando non necessario, il ricorso al Pronto Soccorso.

All’interno dei “Cold Spot” i cittadini vengono accolti in un ambiente climatizzato, dove un infermiere effettua una prima valutazione raccogliendo l’anamnesi e rilevando i principali parametri vitali, tra cui pressione arteriosa, frequenza cardiaca, saturazione e temperatura corporea. Qualora la situazione lo richieda, interviene anche il medico per completare l’inquadramento clinico e definire il percorso di cura più idoneo. In caso di condizioni che richiedano un trattamento urgente, il collegamento con il Pronto Soccorso è immediato.

Al servizio si può accedere direttamente, senza appuntamento, rivolgendosi al Punto Unico di Accesso (Pua) delle Case della Comunità, su indicazione del medico di medicina generale oppure contattando il Servizio di Continuità Assistenziale al numero 116117. In presenza di sintomi gravi o di un’emergenza resta invece sempre necessario chiamare il 112.

Il “Cold Spot” della Casa della Comunità di Cremona, in via San Sebastiano 14, è aperto tutti i giorni dalle 8 alle 20. A Soresina, nella sede di via Robbiani 6, il servizio è attivo dal lunedì al sabato, sempre dalle 8 alle 20. A Casalmaggiore, infine, il “Cold Spot” è operativo nella Casa della Comunità di piazza Garibaldi 3, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30.

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