Giovedì d’estate, la terza serata scalda i motori: protagonista la musica

Giovedì si terrà la terza serata dei Giovedì d’Estate, la manifestazione promossa da Le Botteghe del Centro di Cremona e Confcommercio Provincia di Cremona, in collaborazione con Duc – Distretto Urbano del Commercio e Comune di Cremona.

La serata si aprirà con la proposta Musical Show, il nuovo spettacolo di Operazione Musical: un viaggio coinvolgente tra le canzoni più amate del musical internazionale. Da Grease a Mamma Mia!, da Moulin Rouge a La Bella e la Bestia, fino a un grande finale dedicato ai classici di Broadway e del West End, un’esperienza ricca di energia, emozioni e divertimento, pensata per far cantare, ballare e vivere al pubblico tutta la magia del musical sotto le stelle, in collaborazione con il Rotary Club di Soresina per sostenere il progetto di recupero del Teatro storico della città.

Sempre in tema musicale, Piazza Pace proporrà un Dj set con Gio PT, il gruppo Balera Punk e Nec Ente per un revival dei locali e della musica degli anni ’90, mentre Ritmo del Alma coinvolgerà tutti con i suoi ritmi latinoamericani nell’area street food di Largo Bocconcino.

In Cortile Federico II, alle ore 18, si terrà il concerto degli studenti inglesi della St Thomas More Catholic School, uno straordinario appuntamento inserito nel programma del Cremona Summer Festival.

Un nuovo spettacolare evento per i bambini verrà proposto ai giardini di Piazza Roma da Brixia Moto Academy A.s.Dil, in collaborazione con Cremona Circuit: i piccoli di età compresa tra i 4 e i 10 anni potranno vivere l’emozione della loro prima esperienza in sella a una vera moto da cross, accompagnati dagli istruttori dell’Academy. Un’esperienza educativa, coinvolgente e formativa, che permetterà ai più piccoli di avvicinarsi al mondo delle due ruote attraverso un primo approccio alla guida, imparando a conoscere l’importanza delle protezioni (fornite dagli organizzatori), il corretto comportamento in sella e i principi fondamentali della sicurezza.

Presso la Pagoda, con l’Accademia Scacchistica Cremonese, saranno disponibili scacchiere per il gioco libero, mentre sotto la statua di Ponchielli Cremona Bricks offrirà la possibilità di utilizzare e creare con i giochi Lego per tutti.

Nella Via del Fumetto e dei Giochi di via Palestro e Piazzale Coppetti, in un ambiente tranquillo e rilassante, La Fumetteria e La Buca del Coboldo proporranno tavoli aperti, giochi in legno, giochi da tavolo per grandi e piccoli, sessioni di gioco di ruolo al buio per chi vorrà avventurarsi in qualcosa di diverso e importanti novità ogni giovedì. In programma anche la Serata Crime al Centro Fumetto!: indagini serrate, colpi di scena, situazioni inquietanti e misteri. Giulia Gambazzi presenterà il suo romanzo giallo Troppi assassini a fumetti; a seguire Marco Cottarelli parlerà dei fumetti “crime”, in un incontro che spazierà dalla letteratura al fumetto.

Piazza Stradivari continuerà a essere al centro degli eventi serali: per la prima volta gli allievi della Junior e Kids Academy di Cremona Pala Padel si esibiranno in questo sport anche come momento promozionale della prima edizione del torneo Cremona Pala Padel Vialli Open, che si terrà a Cremona dal 9 al 13 settembre 2026.

Sarà una prima volta ai Giovedì d’Estate anche per il Gruppo Aeromodellistico Cremonese, che esporrà aeromodelli e navi. Accanto a loro le società sportive Marathon, Minervum Scherma, Marini Calcio, Run to Me, Scherma Storica e la Motonautica Cremonese Mac promuoveranno le loro attività, mentre Stradivari Triathlon Team presenterà la LMC, la Mezza Maratona di Cremona, raccogliendo le iscrizioni direttamente al

gazebo. Saranno inoltre presenti stand dell’Ats Valpadana, della nuova realtà promozionale Cremona Inn e la coinvolgente presenza della palestra Wonder Gym.

Giovedì sarà l’occasione per approfittare dell’apertura serale e visitare il Museo Verticale del Torrazzo dalle 20.00 alle 22.30, assistere agli spettacoli delle 21 e delle 22 previsti nell’ambito della rassegna Il filo d’Estate presso il Teatro Filo o danzare il tango nella milonga di via Solferino con la Compagnia del Tango.

Per rimanere in zona, il Collettivo 50 mm, sotto la Loggia dei Militi, proporrà In un istante: street photographers in Cremona, coinvolgendo il pubblico in una simpatica performance artistica, mentre per i più piccoli, in Cortile Federico II, la rassegna dei Burattini assicurerà il divertimento con lo spettacolo “Gioppino e la medicina infernale”, a cura di Virginio Baccanelli.

Nell’area street food di Largo Bocconcino, dalle 19 alle 23, i ragazzi dello IAL riproporranno la MELUNERA, revival della nostra tradizione popolare quando si aspettava l’apertura de “la melunèera” in zona Po o in viale Trento e Trieste per affrontare la calura estiva. Contemporaneamente i protagonisti dello street food – Fabbrica di Pedavena-Mexicali, Pescheria Duomo, Trattoria El Sorbir, Marzapane Food Lab, L’Oste Osteria Contemporanea e Bistrot Tramezzo 1925 – proporranno piatti della tradizione e nuove proposte gastronomiche accompagnate da aperitivi e vini di qualità; sarà sempre presente il gazebo del progetto “Pasto sospeso”.

Nello spazio del volontariato di Corso Campi, lato Galleria XXV Aprile, saranno presenti Ambulanza Veterinaria, 4 Zampe in Volo, Lions Club Torrazzo, AISM, Accendi il Buio, Croce Verde, Condivivere APS e U.I.C.I. e continuerà il successo del Mercato di Corso Garibaldi.

Il tutto sarà integrato dagli appuntamenti che da alcuni anni caratterizzano i Giovedì d’Estate e che anche quest’anno non potranno mancare e riserveranno gradevoli sorprese: Anytime Fitness, Boutique della Salute, Lovy Boutique, Nims Lavazza e Sport Wellness nell’area dei Negozi di Quartiere di Corso Cavour, dove sarà presente Padania Acque con il punto di distribuzione gratuita di acqua. Le attività commerciali cittadine, aperte fino alle 23.30, daranno vita a un mix di proposte in grado di attirare l’attenzione del pubblico e sorprenderlo con le proposte estive.

La musica sarà protagonista nei locali Caffè del Corso, Bar Cittanova, La Bottega, La Ciocco, Dude e 25MQ, con DJ set e spettacoli di musica dal vivo dei migliori gruppi locali.

Tra musica, spettacoli ed eventi, ci sarà spazio anche per lo shopping: i negozi del centro accoglieranno i visitatori fino alle 23.30 con le proposte della stagione e le occasioni dei saldi estivi.

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